СМИ: Миндича лишили гражданства Украины

Бизнесмена Тимура Миндича, одного из главных фигурантов дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, лишили украинского гражданства. Об этом сообщил Telegram-канал UA.News со ссылкой на инсайдеров.

Отмечается, что Государственная миграционная служба Украины внесла паспорт Миндича в список недействительных документов. Причины признания паспорта недействительным на сайте ведомства не указываются.

По словам инсайдеров, в связи с этим Госдепартамент США досрочно аннулировал туристическую визу Миндича сроком на десять лет. В UA.News уточнили, что решение было принято еще 13 ноября из-за «изменения обстоятельств».

Известно, что Миндич также является гражданином Израиля. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, он покинул Украину за несколько часов до начала обысков у него. Еще один депутат Рады Алексей Гончаренко утверждает, что Миндич сбежал с Украины по израильскому паспорту.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и его «кошельком».