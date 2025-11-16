Гросси: на посту генсека ООН займусь урегулирование украинского конфликта

Рафаэль Гросси, который сегодня возглавляет МАГАТЭ и планирует побороться за кресло генсека ООН, рассказал о планах в случае вступления в новую должность. Он собирается в тесном диалоге с Россией и Украиной урегулировать конфликт, передает РИА Новости.

«В таком случае, разумеется, я делал бы это в тесном диалоге с Россией, Украиной и всеми, кто заинтересован в мире», - отметил он.

Избрание нового генерального секретаря ООН запланировано на 2026 год. Сейчас возглавляет Организацию Антониу Гутерреш. Однако Гросси уже не раз заявлял, что собирается вступить в борьбу за это кресло.

Гросси также назвал главную задачу генсека ООН. По его словам, он должен глубоко вникать и заниматься теми вопросами, которые касаются обеспечения глобального мира и безопасности.

Ранее «МК» писал, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует участвовать в гонке за пост генерального секретаря ООН.