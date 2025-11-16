NBC сообщил о начале задержаний погранслужбы США в Шарлотте

Силы пограничной службы Соединенных Штатов развернуты в городе Шарлотт штата Северная Каролина, начались задержания. Об этом сообщает телеканал NBC.

© Газета.Ru

"Федеральные агенты (США - прим. ред.) начали производить задержания после развертывания пограничной службы в городе. По утверждению министерства внутренней безопасности, меры направлены на обеспечение безопасности американцев и устранение угроз общественной безопасности", - говорится в материале телеканала.

С июня президент США начал осуществлять практику привлечения федеральных силовых структур в крупные города страны с целью борьбы с преступностью. В рамках этого в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Чикаго, Мемфисе, Портленде и Сан-Франциско вводились силы Национальной гвардии и других ведомств.

Однако эта практика часто сталкивается с сопротивлением со стороны окружных судей, которые считают действия администрации Трампа незаконными. Так, в конце октября суд запретил Трампу вводить Нацгвардию в Чикаго на неопределенный срок.