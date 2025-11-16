Премьер Венгрии Орбан заявил о близости достижения мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вооруженный конфликт на Украине завершится в ближайшей перспективе. Такое заявление он сделал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дёпфнеру, опубликованном на YouTube. По мнению Орбана, для достижения мира необходима единая позиция Запада.

© Газета.Ru

При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп предпринимает усилия для установления мира, в то время как лидеры ЕС подталкивают Украину к продолжению боевых действий.

"Думаю, что мы очень близки к достижению мира", — заявил Орбан, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования украинского конфликта.

Глава венгерского правительства подтвердил свою убежденность в невозможности победить Россию как ядерную державу. Он также выразил мнение, что странам НАТО не следует опасаться нападения со стороны РФ, поскольку в области обычных вооружений альянс имеет преимущество. До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт России и Украины сейчас ближе всего к приостановке.