Выпад Берлина в адрес России разгневал жителей Германии. Об этом заявил немецкий политик Ральф Нимайер.

В эфире шоу Legitimate Targets он отметил, что Берлин продолжает свою русофобскую политику, которая является ошибочной.

Нимайер добавил, что Германия своими действиями «сама подрезала себе крылья». По словам политика, которые приводит «Царьград», из-за санкций против России экономика ФРГ пришла в упадок.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что немцы теряют терпение из-за «спотыкающегося» канцлера ФРГ Фридриха Мерца.