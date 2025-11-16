Посольство России увидело окно возможностей в отношениях с США при Трампе
Посольство России в Вашингтоне заявило, что политика администрации Дональда Трампа создает "окно возможностей" для нормализации российско-американских отношений.
В заявлении, распространенном через Telegram-канал, подчеркивается важность равноправия и уважения национальных интересов. Дипломаты напрямую связали перспективы улучшения отношений с курсом Трампа, отметив "отвергаемую администрацией либерал-глобалистскую модель миропорядка".
"На фоне отвергаемой администрацией Дональда Трампа либерал-глобалистской модели в отношениях России и США приоткрылось "окно возможностей"", — указано в заявлении.
Историческая параллель проведена с 1933 годом, когда Франклин Рузвельт признал СССР после 16 лет непризнания. В посольстве напомнили, что тогда на установление отношений потребовался всего один месяц.
14 ноября Соединенные Штаты впервые с 2022 года проголосовали против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма.