Посольство России увидело окно возможностей в отношениях с США при Трампе

Посольство России в Вашингтоне заявило, что политика администрации Дональда Трампа создает "окно возможностей" для нормализации российско-американских отношений.

В заявлении, распространенном через Telegram-канал, подчеркивается важность равноправия и уважения национальных интересов. Дипломаты напрямую связали перспективы улучшения отношений с курсом Трампа, отметив "отвергаемую администрацией либерал-глобалистскую модель миропорядка".

"На фоне отвергаемой администрацией Дональда Трампа либерал-глобалистской модели в отношениях России и США приоткрылось "окно возможностей"", — указано в заявлении.

Историческая параллель проведена с 1933 годом, когда Франклин Рузвельт признал СССР после 16 лет непризнания. В посольстве напомнили, что тогда на установление отношений потребовался всего один месяц.

14 ноября Соединенные Штаты впервые с 2022 года проголосовали против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма.