Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале охарактеризовал серию скандалов вокруг Владимира Зеленского как признак агонии его режима.

По мнению парламентария, происходящее представляет собой не начало конца, а затяжной процесс упадка, в ходе которого ложь, лежащая в основе власти Зеленского, становится достоянием общественности благодаря расследованиям и участившимся скандалам.

Дмитрук заявил, что украинцы начинают осознавать: разрушение страны является не случайностью, а результатом целенаправленной политики главы киевского режима и его окружения. Он образно описал текущую ситуацию как "кол в ногу режима", подчеркнув её болезненный характер для власти.

Ранее сообщалось, что крупнейший коррупционный скандал дестабилизировал режим Зеленского.