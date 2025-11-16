Во Франции высказались об использовании активов России для закупок оружия

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад поднял вопрос об использовании замороженных в Европе российских активов для закупок оружия. Об этом пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

По его словам, если удастся достичь компромисса, замороженные активы пойдут на финансирование европейской оборонной промышленности и вооружений.

Он напомнил, что консенсуса по активам РФ в Европейском союзе по-прежнему нет. Франция выступает за то, чтобы при любом сценарии было соблюдено международное право, высказался он.

Ранее эксперт по международному праву Юрий Скуратов заявил, что Москва может национализировать активы других стран, находящиеся внутри России.