Мадуро предлагал США контроль над частью нефтяных ресурсов Венесуэлы

В прошлом президент Венесуэлы Николас Мадуро предлагал США доступ к огромным нефтяным запасам своей страны, сообщает aif.ru со ссылкой на публикацию в The New York Times. По их словам, таким образом он пытался избежать силового конфликта с Вашингтоном.

Как сообщается, предложение было направлено Дональду Трампу и предполагало передачу контроля над значительной частью нефтяной промышленности Венесуэлы. Хотя президент США не принял эту инициативу, консультации между сторонами якобы продолжаются. Размещение американской авианосной группы у побережья Венесуэлы рассматривается как способ давления на Каракас.

Один из европейских чиновников, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что США стремятся усилить напряженность в Венесуэле. По его словам, в Белом доме надеются на добровольный уход Мадуро с поста или его захват с последующей экстрадицией.

Ранее сообщалось, что помощники президента США не могут прийти к единому мнению о целях кампании против Венесуэлы. Истинные намерения американской администрации остаются неясными. Трамп публично заявляет о борьбе с наркоугрозой. Однако в беседах с помощниками он обсуждал значительные запасы нефти в Венесуэле, оцениваемые в 300 миллиардов баррелей.