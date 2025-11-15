Фидан: антироссийские санкции привели к последствиям для Европы

Экономические ограничения, введенные в отношении России, негативно отражаются на самой Европе в политическом и финансовом контексте. Об этом заявил в эфире телеканала A haber глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Европа не является активной стороной в войне, поскольку не отправляет войска, но участвует в ней, постоянно финансируя и оказывая поддержку [Киеву], и несет таким образом расходы. Вы вводите эмбарго в отношении России, не получаете ее энергоносители, не торгуете с ней. И вы лишаетесь этого от такой державы, как Россия. Это имеет свою цену, финансовую и политическую", - сказал министр.

Он отметил, что европейские страны из-за конфликта на Украине считают необходимым вкладываться в повышение собственной военной мощи.