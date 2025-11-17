Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что украинцам сложно свергнуть «режим [президента Украины Владимира] Зеленского», так как он «зачистил» Украину.

«Для того, чтобы свергать власть, должны быть общественные, политические силы, которые должны возглавить и которые должны обеспечить (свержение власти .— «Газета.Ru)», — пояснил Медведчук.

Он напомнил, что украинские власти ликвидировали 11 партий, включая «Оппозиционную платформу — за жизнь», которая была второй на выборах в Раду в 2019 году.

По мнению Медведчука, сейчас в стране могут быть только «хаотические выступления», или протесты, которые не приведут к организованному противостоянию власти.

15 ноября Медведчук говорил, что единственный вариант нормального будущего для украинцев — вхождение в состав России.

По его словам, украинцы должны быть в составе России и с Россией, и это главная задача на сегодняшний день. Тогда, уверен политик, им будет обеспечено нормальное будущее.