Европейские страны разработали стратегию по высылке украинских беженцев на родину с помощью Интерпола. Об этом сообщает издание L’AntiDiplomatico.

«Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт», — говорится в сообщении издания.

Также приводятся слова украинского политолога Александра Семченко, который заявил, что по такой схеме уже работают в Польше, во Франции и Германии.

Ранее около 70 процентов немцев, участвовавших в опросе социологического института INSA, выступили против выплат гражданских пособий украинским беженцам. Отмечается, что 17 процентов респондентов уверены, что беженцы из Украины должны продолжать получать пособия. Еще 66 процентов опрошенных немцев выступили против сохранения подобных выплат.