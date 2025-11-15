Умеров сообщил о подготовке переговоров по обмену пленными

Об этом секретарь Совета безопасности Украины написал в Telegram-канале.

По словам Умерова, по поручению Владимира Зеленского он провёл ряд консультаций при посредничестве Турции и ОАЭ, направленные на восстановление данного процесса.

«В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договорённости. Речь идёт об освобождении 1200 украинцев», — уточнил Рустем Умеров.

Он добавил, что в ближайшее время состоятся технические консультации, на которых будут уточнены все процедурные и организационные детали обмена.