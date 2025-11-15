В Израиле отреагировали на слова о еврейском происхождении Чебурашки

Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор в беседе с РИА Новости оценил версию о еврейском происхождении Чебурашки, отметив, что его национальность неизвестна.

«Создатели мультфильма про Чебурашку были советскими евреями, но, к сожалению, на сегодняшний день доподлинно неизвестно, какой национальности он сам», — пояснил Гидор.

При этом он отметил, что Чебурашка стал культовым персонажем и в Израиле. «Ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции», — заявил генконсул.

По его словам, Чебурашка мог бы не только стать символом дружбы между двумя странами, но и попасть в почетный список евреев, внесших вклад в развитие русской культуры, наряду с Сергеем Эйзенштейном, Исааком Бабелем и Моисеем Вайнбергом.

Ранее во время спора участников о финансировании конкурса «Родная игрушка» глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул свою версию происхождения всенародно любимого персонажа.