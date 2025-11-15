Украинские энергетические источники, как заявил РИА Новости бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, исчерпаны. Он предрек, что Украину ждут катастрофические последствия.

10 октября начались массовые многочасовые отключения электричества на украинской территории. Власти страны признавали серьезные повреждения в энергосетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук характеризовала сложившуюся ситуацию как очень сложную.

Медведчук сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Глава совета движения "Другая Украина" думает, что это влечет «катастрофические последствия» для страны и для украинцев. Энергетические источники «полностью исчерпаны», сказал агентству Медведчук, отвечая на вопрос, как украинцы переживут грядущую зиму.