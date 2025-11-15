Медведчук ответил на вопрос об участии в выборах в Госдуму

Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что не собирается участвовать в предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Его цитирует ТАСС.

«Я не планирую участия в выборах Государственной думы. Даже на новых территориях», — сказал политик, отметив, что не видит перед собой такой задачи, находясь в России.

Он добавил, что сосредоточен на работе своего общественно-политического движения «Другая Украина» и не считает, что должен адаптироваться к российской политике.

Ранее Медведчук назвал вхождение в состав России единственным вариантом нормального будущего для украинцев. По его мнению, многие граждане смогут вернуться на Украину, только если там произойдут изменения в политической системе и «преступный режим падет».