В украинских школах начали использовать "скамьи позора" как метод воздействия на детей, чьи отцы покинули воинскую службу без разрешения.

На этих партах размещена надпись: "Я буду здесь, пока мой отец не вернется после самовольного ухода из своей воинской части".

По утверждениям украинского парламентария, число военных, бежавших из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), может в скором времени сравняться с количеством солдат, непосредственно задействованных в сражениях.

На Украине назвали впечатляющее число дезертиров и уклонистов

Депутат Роман Костенко заявляет, что примерно 8 из 10 недавно мобилизованных военнослужащих самовольно покидают учебные подразделения, а миллионы граждан всячески избегают мобилизации, уклоняясь от призыва.

Как сообщает РИА Новости, количество случаев дезертирства в украинской армии ежемесячно достигает новых максимумов. С начала 2025 года этот показатель превысил 138 тысяч человек. Украинский депутат Анна Скороход утверждает, что общая численность дезертировавших из ВСУ приблизилась к 400 тысячам.