В США сочли цель и развязку конфликта с Венесуэлой неопределенными

Издание The New York Times отмечает, что, несмотря на растущее давление со стороны Трампа на Венесуэлу, истинная цель и развязка ситуации остаются неопределенными. Усиление военного присутствия, включая ввод в Карибский бассейн американского авианосца-гиганта, сопровождается неоднозначными заявлениями из администрации президента.

Согласно информации издания, Трамп провел ряд совещаний в Белом доме в течение последних двух дней, обсуждая различные военные сценарии, включая задействование спецназа и проведение прямых операций на венесуэльской территории.

Высокопоставленный европейский функционер сообщил, что представители США в ходе брифингов утверждали, что их действия направлены лишь на создание напряженности для оценки реакции Мадуро. Они выражают надежду, что Мадуро либо покинет страну, либо будет арестован и передан американским властям для судебного разбирательства.