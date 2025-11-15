Конгрессвумен Грин высказалась о ссоре с Трампом

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин пожаловалась, что даже и не представляла, что ее призывы обнародовать материалы дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна приведут к ссоре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишут РИА Новости.

В субботу, 15 ноября, американский лидер рассказал, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку её взгляды стали левыми.

«Я никогда не думала, что борьба за обнародование файлов Эпштейна, защита женщин, ставших жертвами изнасилования, и борьба за разоблачение сети богатой и влиятельной элиты приведут к такому результату, но вот мы здесь», — призналась Грин.

Конгрессвумен подчеркнула, что верит американскому народу больше, чем лидеру или какой-либо партии.

Трамп обвинил бывшую соратницу в предательстве

По ее мнению, «ядовитый политико-промышленный комплекс» процветает, разрывая американцев на части. Она добавила, что политики и промышленники никогда не приносили ничего хорошего населению страны, которое она любит.

По данным агентства, Грин намеревается баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя истинным представителем основанного Трампом движения MAGA.