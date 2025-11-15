Назван единственный способ разрешения украинского конфликта

США продолжают верить, что установление мира — единственный способ разрешить конфликт на Украине, рассказал журналистам в субботу, 15 ноября, постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

На неделе российские военные нанесли удары по инфраструктуре Украины, что привело к блэкаутам в ряде городов. Репортеры попросили постпреда раскрыть, какие меры планирует принять Вашингтон на фоне сложившейся ситуации.

«Я по-прежнему продолжаю верить в то, во что верит президент [США Дональд] Трамп: мир — единственный жизнеспособный путь вперед», — отметил Уитакер.

Ранее постпред сообщил, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским потребовал от него завершить вооруженный конфликт с РФ.

«Я довел до сведения, что этот бессмысленный конфликт должен прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям Трампа — единственный жизнеспособный путь вперед», — подчеркнул Уитакер.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью для портала Breitbart заявил, в свою очередь, что американской стороне нужна помощь от мирового сообщества в вопросе урегулирования конфликта на Украине.