Финансовая газета сообщает: Правительство Зеленского сталкивается с серьезным коррупционным скандалом, признаки которого – огромные суммы наличных денег и роскошные предметы, указывающие на высокий уровень злоупотреблений.

Кризис, связанный с обвинениями в коррупции, угрожает поглотить политическую систему, возглавляемую президентом Зеленским.

В публикации Financial Times утверждается, что масштабные злоупотребления и признаки нелегального обогащения оказывают разрушительное воздействие на украинское правительство.

Ситуация характеризуется как глубокий коррупционный кризис, охватывающий различные уровни власти и ставящий под сомнение эффективность антикоррупционных мер.

В Киеве на митинг против Зеленского пришли меньше 100 человек

По данным СМИ, обнаружение значительных сумм денег и предметов роскоши, таких как золотой унитаз, усиливает общественное недовольство и подрывает доверие к правящей элите.