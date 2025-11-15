Трамп обвинил известную соратницу-республиканку в предательстве
Президент США Дональд Трамп в субботу обрушился с критикой на свою соратницу, члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Трамп заявил, что она «прогнила», прониклась левыми взглядами и «предала всю Республиканскую партию».
В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что Грин никогда не была истинной республиканкой. По его словам, она больше не Грин (зеленая), а Браун (коричневая).
«Ничтожная конгрессвумен Марджори Тейлор Браун (зеленая трава становится коричневой, когда начинает гнить!), предала всю Республиканскую партию, когда повернула влево… и стала РТПН (Республиканкой Только По Названию), которой, как мы все знаем, она всегда была», — написал Трамп.
Накануне он также заявил, что больше не будет поддерживать Грин на выборах.
Ранее Грин постоянно призывала Министерство юстиции обнародовать файлы из досье Эпштейна, опального финансиста, который умер в 2019 году в тюрьме. Там он ожидал суда по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации.
В субботу Грин заявила, что подверглась критике со стороны Трампа именно из-за дела Эпштейна.
Противники Трампа утверждают, что Эпштейн был тесно связан с влиятельными фигурами, включая нынешнего американского президента.
Трамп опровергает эти обвинения и говорит, что у него были «плохие отношения» с финансистом.