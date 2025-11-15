Президент США Дональд Трамп в субботу обрушился с критикой на свою соратницу, члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Трамп заявил, что она «прогнила», прониклась левыми взглядами и «предала всю Республиканскую партию».

В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что Грин никогда не была истинной республиканкой. По его словам, она больше не Грин (зеленая), а Браун (коричневая).

«Ничтожная конгрессвумен Марджори Тейлор Браун (зеленая трава становится коричневой, когда начинает гнить!), предала всю Республиканскую партию, когда повернула влево… и стала РТПН (Республиканкой Только По Названию), которой, как мы все знаем, она всегда была», — написал Трамп.

Накануне он также заявил, что больше не будет поддерживать Грин на выборах.

Трамп анонсировал свою месть

Ранее Грин постоянно призывала Министерство юстиции обнародовать файлы из досье Эпштейна, опального финансиста, который умер в 2019 году в тюрьме. Там он ожидал суда по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации.

В субботу Грин заявила, что подверглась критике со стороны Трампа именно из-за дела Эпштейна.

Противники Трампа утверждают, что Эпштейн был тесно связан с влиятельными фигурами, включая нынешнего американского президента.

Трамп опровергает эти обвинения и говорит, что у него были «плохие отношения» с финансистом.