Миндич бежал с Украины на премиум-такси

Совладелец фирмы «Квартал 95» бизнесмен Тимур Миндич сбежал с Украины на премиум-такси.

© Global look

Об этом пишет «Украинская правда».

«Миндич... для выезда с Украины воспользовался услугами львовского сервиса премиум-перевозок «ТаймЛюкс», — говорится в статье.

Отмечается, что бизнесмен пересёк украинскую границу в направлении Польши на Mercedes-Benz S-350 в ночь на 10 ноября.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в энергетике Украины. Установлена причастность четырёх украинских министров к хищениям бюджетных средств.

На этом фоне министр энергетики Украины Гринчук подала заявление об отставке, а кабмин Украины отстранил от работы ряд чиновников «Энергоатома».

Обыски прошли и у Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и соратника Зеленского. Он сбежал с Украины по израильскому паспорту.