"Помогали бежать из страны": на Украине задержали группу пограничников

По данным Государственного бюро расследований, в Волынской области выявлена группа из пяти пограничников, предположительно причастных к организации нелегального выезда за рубеж для более чем ста граждан.

© Московский Комсомолец

Утверждается, что схема действовала на протяжении нескольких месяцев, с октября 2023 года по январь 2024 года. За определенную плату сотрудники пограничной службы игнорировали необходимые проверки документов и фальсифицировали информацию в базах данных, указывая ложные сведения об инвалидности мужчин.

Стоимость подобной "услуги" оценивалась в сумму до 10 тысяч долларов.