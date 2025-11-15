Стороны украинского конфликта пока не желают прекращать военные действия, но Украину будет легче склонить к этому, поскольку она не самостоятельна и зависит от стран Запада, а время по-прежнему играет на Россию. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёр на северо-западе страны.

Он подчеркнул, что другие страны должны продолжать усилия, чтобы убедить Украину и Россию заключить мир.

"В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной", - сказал глава правительства Венгрии, выступление которого транслировалось телеканалом М1.

Он добавил, что для России ситуация иная.

"Хотят ли противоборствующие стороны мира? Ответ отрицательный", - сказал венгерский премьер.

По его словам, прошлым летом он провел два часа с Владимиром Зеленским.