Орбан: Украину можно склонить к окончанию конфликта из-за потери ей суверенитета
Стороны украинского конфликта пока не желают прекращать военные действия, но Украину будет легче склонить к этому, поскольку она не самостоятельна и зависит от стран Запада, а время по-прежнему играет на Россию. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёр на северо-западе страны.
Он подчеркнул, что другие страны должны продолжать усилия, чтобы убедить Украину и Россию заключить мир.
Он добавил, что для России ситуация иная.
"Хотят ли противоборствующие стороны мира? Ответ отрицательный", - сказал венгерский премьер.
По его словам, прошлым летом он провел два часа с Владимиром Зеленским.
"Как лидер соседней дружественной страны я хотел убедить его, что время не на их стороне. Чем дольше длится война, тем больше они теряют", - отметил Орбан, напомнив, что ему не удалось внушить Зеленскому, что тот находится в проигрышном положении.