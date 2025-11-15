В Германии предрекли финансовую катастрофу на Украине
Без новой масштабной финансовой помощи от Европейского союза на Украине в январе наступит финансовый кризис, пишет обозреватель Якоб Ханке Вела в статье для Handelsblatt.
В понедельник, 10 ноября, представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари признал, что предложение по финансированию Украины в 2026-2027 годах еще не готово, работа продолжается, приоритетом является использование активов России.
«Если мы не сможем быстро решить вопрос с финансированием, Украина падет», — отметил автор статьи.
Обозреватель уточнил, что Евросоюз уже выплатил обещанную помощь, а новые суммы еще не объявлены.
Европа призналась, что у нее нет другого выбора, кроме как поддерживать Украину
Ранее сообщалось, что власти Бельгии активно противодействуют давлению ЕК в сфере использования замороженных суверенных российских активов.