«Украина падет». В ЕК оценили перспективы Киева жить без финансовой помощи

Без новой масштабной финансовой помощи от Европейского союза на Украине в январе наступит финансовый кризис, пишет обозреватель Якоб Ханке Вела в статье для Handelsblatt.

В понедельник, 10 ноября, представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари признал, что предложение по финансированию Украины в 2026-2027 годах еще не готово, работа продолжается, приоритетом является использование активов России.

«Если мы не сможем быстро решить вопрос с финансированием, Украина падет», — отметил автор статьи.

Обозреватель уточнил, что Евросоюз уже выплатил обещанную помощь, а новые суммы еще не объявлены.

Ранее сообщалось, что власти Бельгии активно противодействуют давлению ЕК в сфере использования замороженных суверенных российских активов.