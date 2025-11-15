Стало известно, как Польша отреагирует на требования ЕС по приему беженцев

Польша будет вынуждена принимать украинских беженцев в том случае, если Брюссель обяжет страны ЕС оказывать помощь Киеву, рассказал журналистам News.ru политолог Юрий Светов.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что больше не будет помогать украинским беженцам. Польский лидер подчеркнул, что к украинцам в Варшаве следует относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам.

«Если ЕС примет под давлением Урсулы фон дер Ляйен жесткое решение об общей помощи своих стран украинским беженцам, то Польша дрогнет, потому что экономически зависит от Евросоюза», — отметил Светов.

По его данным, Навроцкий хочет остановить помощь украинцам в рамках политической борьбы с премьер-министром Дональдом Туском. Он уточнил, что польский лидер ориентируется на мнение граждан своей страны, которые недовольны привилегиями беженцев.

Светов разъяснил, что Варшава может отказать в помощи украинским беженцам, но не перестанет поставлять оружие Киеву. Он добавил, что Польше будет невыгодно потерять этот источник дохода.

Навроцкий заявил, что Польша продлила помощь украинским беженцам только на год

Ранее западные СМИ сообщили, что Британия, Польша, ФРГ, Венгрия стали постепенно уменьшать объемы помощи украинским беженцам, закрывать связанные с ними программы.

По словам журналистов, первоначальная эйфория сменилась равнодушием и усталостью. Ситуация осложнилась также ростом безработицы в европейских странах, экономическим кризисом.