Правительство Венгрии не допустит "украинскую мафию" в Евросоюз, а низкокачественное украинское зерно - на европейский сельскохозяйственный рынок. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёр на северо-западе страны.

Он подтвердил, что Будапешт будет и дальше блокировать попытки Брюсселя, направленные на поспешную интеграцию Украины в европейские структуры, несмотря на продолжающийся в этой стране вооруженный конфликт.

"Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе, а низкокачественное украинское зерно - на рынке ЕС. Еще он хочет направлять на Украину деньги европейцев", - сказал глава МИД, подчеркнув, что Венгрия не позволит сделать это.

Сийярто заявил, что готов идти против всех стран ЕС

Ранее правительство Венгрии заявляло, что разразившийся на Украине коррупционный скандал продемонстрировал наличие в окружении Владимира Зеленского "военной мафии" и стал еще одним сигналом о необходимости прекратить финансирование этой страны Европейским союзом.