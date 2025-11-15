Сийярто заявил, что готов идти против всех стран ЕС

Власти Венгрии будут блокировать любые решения Евросоюза, которые будут направлены на эскалацию вооруженного конфликта на Украине и вовлечение в него европейских стран.

© Газета.Ru

Об этом в ходе выступления на антивоенном митинге в городе Дьер на северо-западе страны заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Если Брюссель будет подталкивать нас к войне, то мы будем использовать наше право вето против его решений, даже если нам придется идти в одиночку против всех остальных 26 [стран ЕС]», — заявил он.

Сийярто добавил, что не может позволит Венгрии и ее народу «вступать в войну». По его мнению, страну необходимо защитить от этой необходимости.

До этого премьер-министр республики Виктор Орбан заявил, что подаст в суд на Европейский союз из-за решения полностью отказаться от российского газа. По его словам, это решение является незаконным и противоречит всем европейским ценностям.

14 ноября издание Politico писало, что разгоревшийся на Украине коррупционный скандал создал «предлог» для Венгрии и Словакии для блокировки выдачи Киеву займа за счет замороженных активов России.

При этом другие европейские государства, по мнению автора статьи, могли бы установить рамки использования выделенных средств из-за опасений, что деньги «могут попасть не в те руки».