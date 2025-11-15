Трамп раскрыл, кто «виновен» в росте преступности в Лондоне

Уровень преступности в Лондоне достиг критических показателей из-за бездействия мэра Садика Хана, рассказал журналистам президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Daily Mail.

Американский лидер отметил, что его мать очень любила Лондон, нередко рассказывал о его достопримечательностях.

«Тот Лондон отличался от нынешнего. Сегодня [там] нападают с ножом на людей или делают что-то еще хуже этого», — заметил Трамп.

Глава США напомнил, что Хан вступил в должность мэра Лондона в 2016 году. Он добавил, что это обернулось для города катастрофой.

«Он мерзкий человек, который потворствует преступности. В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться», — констатировал президент.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нелепыми высказывания Трампа о Садике Хане. Он добавил, что градоначальник нередко сталкивался с главой США, «у них были жесткие разговоры».

Напомним, что лейборист Садик Хан занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым в истории мэром британской столицы, переизбранным на этот пост трижды. В июне 2025 года Хан получил в Букингемском дворце рыцарский титул от короля Великобритании Карла III.