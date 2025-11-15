В США предсказали, что Зеленский не вернется из Греции
Владимир Зеленский не вернется на Украину из Греции, предположил в эфире YouTube-канала Judging Freedom отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер.
Накануне ВС РФ нанесли масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины. После этого украинский лидер отправился с визитом в Грецию. Свой отъезд он объяснил тем, что попробует получить в стране истребители и комплексы ПВО.
По его мнению, постоянные российские авиаудары по украинской энергетике и коррупционные скандалы в этой же сфере оказывают огромное давление на власть.
Ранее экс-офицер ВС США Билл Бапперт сообщил, что на Западе всерьез рассуждают о возможном физическом устранении Владимира Зеленского. Он добавил, что в нынешней политической обстановке его убийство вполне реально.