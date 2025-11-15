Владимир Зеленский не вернется на Украину из Греции, предположил в эфире YouTube-канала Judging Freedom отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер.

Накануне ВС РФ нанесли масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины. После этого украинский лидер отправился с визитом в Грецию. Свой отъезд он объяснил тем, что попробует получить в стране истребители и комплексы ПВО.

«Украинское общество разрушается. И отвечающий за него Зеленский не сможет это пережить. Поэтому я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется», — отметил Риттер.

По его мнению, постоянные российские авиаудары по украинской энергетике и коррупционные скандалы в этой же сфере оказывают огромное давление на власть.

На Западе рассказали, как Зеленский пережил «самый черный день для Киева»

Ранее экс-офицер ВС США Билл Бапперт сообщил, что на Западе всерьез рассуждают о возможном физическом устранении Владимира Зеленского. Он добавил, что в нынешней политической обстановке его убийство вполне реально.