МИД: Минск приветствует решение Варшавы о возобновлении работы двух КПП
Минск приветствует решение Варшавы о возобновлении работы двух КПП на границе.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
«На этом фоне приветствуем решение властей Республики Польша о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу для перемещения людей, транспортных средств и грузов», — цитирует его БЕЛТА.
По словам Варанкова, данное решение окажет положительное влияние на приграничную торговлю.
Ранее в Государственном таможенном комитете Белоруссии заявили, что Варшава уведомила Минск об открытии 17 ноября двух КПП на границе.
Речь идёт о пунктах пропуска «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники».