Минск приветствует решение Варшавы о возобновлении работы двух КПП на границе.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

«На этом фоне приветствуем решение властей Республики Польша о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска через белорусско-польскую границу для перемещения людей, транспортных средств и грузов», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Варанкова, данное решение окажет положительное влияние на приграничную торговлю.

Ранее в Государственном таможенном комитете Белоруссии заявили, что Варшава уведомила Минск об открытии 17 ноября двух КПП на границе.

Речь идёт о пунктах пропуска «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники».