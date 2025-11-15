Европа призналась, что у нее нет другого выбора, кроме как поддерживать Украину
Европейские чиновники признались, что у них нет иного выбора, кроме как продолжать поддерживать Украину, даже несмотря на коррупционный скандал во властных структурах страны.
Об этом пишет американская газета The Washington Post.
Иллюстрируя сказанное, газета отмечает, что на вопрос, пошатнули ли коррупционные разоблачения на Украине доверие со стороны ЕС, министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас ответил прямо: «Возможно, но какие у нас есть другие варианты?».
На этом фоне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европе выгодно поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России.
«Поддержка Украины — это выгодная сделка по сравнению с ценой победы России», — подчеркнула она.