Коррупционный скандал на Украине вступил в новую фазу. Не дожидаясь новой волны бегущих из страны чиновников, прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро решили действовать на опережение. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выдано бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову.

По данным следствия, ближайший соратник и кум Зеленского был среди посетителей офиса, связанного с другим фигурантом уголовного дела о коррупции - Миндичем, которого называют кошельком главаря киевского режима. На этом фоне на Украине зазвучали призывы к смене власти. Под лозунгом "Нет коррупции" Украина снова идёт на майдан.

Виллами в Монако, да и не только, украинские политики уже обзавелись. Рустэм Умеров - секретарь украинского Совета нацбезопасности, в прошлом министр обороны – только в США имеет восемь элитных объектов недвижимости, стоимостью в десять миллионов долларов. К слову, политик до сих пор ещё в командировке – на днях был в Турции. Возвращаться на Украину, пока там шерстят детективы антикоррупционного бюро, видимо, не планирует.

После того, как главный кошелек Зеленского Тимур Миндич и его финансист Александр Цукерман были объявлены в международный розыск, в НАБУ, чтобы из страны не разбежались все фигуранты дела, решили перестраховаться. Собираются избрать меру пресечения для кума Зеленского. Бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову предъявлено сразу два обвинения.

История с крупными откатами продолжает разрывать украинское общество и угрожает поддержке Зеленского, как внутри Украины, так и за рубежом, констатирует New York Times. А немецкая газета Süddeutsche Zeitung отметила, что главарь киевского режима управляет страной как семейным бизнесом, получая доход прямо из европейской казны. Это не понравилось западным политикам.

Европа начинает прозревать. Накануне в Варшаве признали, что устали от войны. В Будапеште и Братиславе об этом говорили и раньше. Вот только их слышать не хотели. Премьер Словакии Роберт Фицо, выступая перед учащимися средней школы, попытался объяснить, почему он против плана Евросоюза выделить Украине 140 миллиардов евро. Но проукраинские активисты в черном попытались сорвать выступление.

Украинские нацисты испугались антикоррупционного митинга из-за риска майдана

Во Франции и Британии не отпускают идею с отправкой войск на Украину. Зеленский, который после командировки в Афины собирается посетить Париж, наверняка снова поднимет этот вопрос. Французы, пишет издание Le Figaro, опасаются, что их президент снова набьет карманы главарю киевского режима. Ведь, несмотря на скандал, европейские элиты продолжают вливать средства в украинский проект.

В отличие от Европы, американские власти готовы к дальнейшим контактам с Россией по всем волнующим государства вопросам. И, вероятно, в том числе поэтому, впервые с 2022 года в ООН проголосовали против антироссийской поправки к резолюции о борьбе с героизацией нацизма.