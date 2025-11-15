В МИД Норвегии назвали риски масштабного финансирования Украины

Осло не может дать гарантии того, что средства королевства, направленные правительству Украины, использовались по назначению, рассказал журналистам секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон. Об этом пишет РИА Новости.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.

Петерссон заметил, что разоблачения со стороны НАБУ и САП серьезны и показывают, насколько важна работа антикоррупционных ведомств на Украине.

«У нас пока нет никаких признаков того, что норвежские средства использовались не по назначению, но мы не можем гарантировать этого. У страны [Украины] по-прежнему есть значительные коррупционные проблемы», — отметил секретарь.

В связи с этим, пояснил Петерссон, королевство тратит значительные ресурсы на поддержку работы по созданию прочных и эффективно функционирующих институтов и организаций на Украине.

Секретарь уточнил, что риск нецелевого использования средств помощи возрастает, когда страна получает крупные объёмы военной и гражданской помощи.

Ранее министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг сообщил, что страна отказалась выступать гарантом репарационного кредита Европейского союза (ЕС) для Украины из замороженных средств России.