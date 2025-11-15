Мерц заявил, что «почти каждый день» ведет переговоры об изъятии активов России

Канцлер Германии Фридрих Мерц «почти каждый день» ведет переговоры по вопросу изъятия российских замороженных активов в Европе. Слова главы немецкого кабмина приводит издание Deutsche Welle (организация признана в РФ иностранным агентом).

© Global look

«Это для нас высокий приоритет, самый высокий приоритет», — подчеркнул он, добавив, что «почти каждый день» имеет контакты с представителями Еврокомиссии и других государств по этому вопросу.

По мнению Мерца, Украина должна быть в долгосрочном плане обеспечена «необходимыми финансовыми ресурсами».

В октябре премьер-министр Бельгии Берт де Вевер заявил, что его страна будет блокировать конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски.

По его мнению, странам Европы в случае использования российских средств надо будет готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.