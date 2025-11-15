Киев после масштабных ударов по инфраструктуре пережил свой «самый черный день» за последние годы, рассказал в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. На фоне этого, добавил он, Владимир Зеленский уехал в Грецию ради новых ракет Patriot.

Накануне западные СМИ заявили, что украинский лидер в воскресенье, 16 ноября, совершит экстренный визит в Грецию, где попросит у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса поставить Украине ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2.

«Эта недавняя российская атака, вполне вероятно, значительно истощила оставшееся украинские запасы ракет Patriot. Зеленскому нужно больше ракет, и он отправился в Грецию ради них», — отметил Меркурис.

По его оценке, поставки новых систем ПВО и ракет к ним на Украину бессмысленны, напоминают попытки надуть дырявый шар.

«Можно сколько угодно дуть в шар, отчаянно потом задыхаясь, но как только вы прекратите это делать, то он вновь сдуется», — констатировал аналитик.

В Европе раскрыли, зачем Зеленский поехал в Грецию

Ранее военные эксперты сообщили, что в перечне реальных сценариев завершения конфликта на Украине остались только два — катастрофический (подписание капитуляции) и полностью катастрофический, в рамках которого республика прекратит свое существование и будет разделена между Польшей, Венгрией, Румынией и Россией.