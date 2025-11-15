В Европе раскрыли, зачем Зеленский поехал в Грецию

Украинский лидер Владимир Зеленский поехал в Грецию ради новых ракет для систем Patriot.

Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Эта недавняя российская атака, вполне вероятно, значительно истощила оставшееся украинские запасы ракет Patriot. <…> Зеленскому нужно больше ракет <…>, и он отправился в Грецию ради них», — подчеркнул он.

Британский военный эксперт добавил, что поставки новых систем ПВО и ракет к ним на Украину не имеют смысла.

