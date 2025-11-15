Мадуро обратился с призывом к американскому народу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому народу с просьбой предотвратить войну и сохранить мир в Латинской Америке. Об этом сообщает ТАСС.

Президент выступил на встрече юристов в защиту международного права, в которой участвовали представители 35 стран.

«Я обращаюсь к народу Соединенных Штатов Америки, чтобы остановить тех, кто безумно стремится развязать войну в Карибском бассейне», — сказал Мадуро.

По его словам, правительство США нарушает права человека и международные законы, это атака «на все человечество».

«Об этом должны знать наши американские братья и сестры. Венесуэла хочет мира», — сказал Мадуро по-английски.

Президент добавил, что после победы СССР над нацистской Германией возникла надежда на мирное сосуществование. Сейчас «единство латиноамериканских народов противостоит попыткам империализма развязать войну».