Мадуро обратился с призывом к американскому народу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телевидения обратился к американскому народу с призывом противостоять развертыванию вооруженных сил США в Карибском море.

Американцы, как считает лидер Венесуэлы, могут «сыграть ведущую роль» и предотвратить то, что «может стать трагедией на континенте», а также «остановить безумную руку», которая отдает «приказы о бомбардировках».

Призыв Мадуро последовал за заявлением главы минобороны США Пита Хегсета об операции "Южное копье". Она проводится Южным командованием совместно со специализированной оперативной группой США.

Мадуро обратился с посланием к Трампу

Каракас воспринимает эти действия Вашингтона как угрозу, в то время как администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что они являются частью борьбы с наркомафией в макрорегионе.