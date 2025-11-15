Трамп заявил, что прошел МРТ, результаты оказались ошеломительными

Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошел МРТ, результаты, по его словам, оказались «выдающимися».

Трамп похвастался «выдающимися» результатами прохождения МРТ
© Газета.Ru

Слова главы государства приводит издание The Daily Beast.

«Врач сказал, что это лучший результат, который он когда-либо видел. Вот и все. Я прохожу обследование каждый год, и результаты были выдающимися… Понятия не имею, что они анализировали, но что бы они ни анализировали, они это хорошо проанализировали и сказали, что у меня лучший результат, чем когда-либо», — подчеркнул он.

Президент также сообщил о результатах теста «на остроту ума», который он сдавал в рамках медицинского осмотра. Трамп сказал, что «сдал его на отлично».

Трамп заснул на важном совещании в Овальном кабинете

В 2025 году Трампу исполнилось 79 лет. 7 октября в интервью телеканалу Newsmax он заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. Однако, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, у политика, возможно, наблюдаются когнитивные нарушения. Глава государства постоянно повторяет, что уладил много войн и конфликтов. Херш заметил за ним и регулярные навязчивые самовосхваления и «потерю хватки» при общении с большой аудиторией.