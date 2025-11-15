Советник Трампа Флинн: нужно пересмотреть принятые Байденом решения по Украине

Соединенным Штатам нужно пересмотреть решения по Украине, принятые при бывшем президенте Джо Байдене, конфликт на Украине уже проигран.

Советник Трампа признал, что «война на Украине проиграна»
Об этом в соцсети X заявил советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн.

«Война на Украине проиграна, и США должны пересмотреть все решения, принятые при администрации Байдена. Это катастрофа, и мы должны немедленно найти выход для США», — подчеркнул он.

15 ноября Трамп напомнил, что завершил уже восемь конфликтов и ему осталось добиться урегулирования на Украине. По его словам, конфликт между двумя этими странами «вообще не должен был начаться».

В США заявили о необходимости диалога Трампа и Путина

6 ноября Трамп заявил, что в процессе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительных успехов. Он выразил мнение, что в какой-то момент стороны конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.