Минин и Пожарский оказались на прицеле украинских националистов

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский признаны на Украине лицами, пропагандирующими «российский империализм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.

После данного решения местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с их именами.

Купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский в ноябре 1612 года собрали народное ополчение и победили польских интервентов. В память об этом подвиге в России учредили День народного единства.

На Украине продолжают сносить памятники и переименовывать улицы, связанные с Россией и СССР. Также убирают упоминания о Великой Отечественной войне и победе советского народа над нацистами.

Ранее в МИД России заявили, что ЮНЕСКО игнорирует снос объекта всемирного наследия в Одессе — памятника Александру Пушкину.