На Украине объявили российской пропагандой Минина и Пожарского

Майк Габриелян

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский признаны на Украине лицами, пропагандирующими «российский империализм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.

Минин и Пожарский оказались на прицеле украинских националистов
© РИА Новости

После данного решения местные власти обязаны «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с их именами.

Купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский в ноябре 1612 года собрали народное ополчение и победили польских интервентов. В память об этом подвиге в России учредили День народного единства.

На Украине продолжают сносить памятники и переименовывать улицы, связанные с Россией и СССР. Также убирают упоминания о Великой Отечественной войне и победе советского народа над нацистами.

Ранее в МИД России заявили, что ЮНЕСКО игнорирует снос объекта всемирного наследия в Одессе — памятника Александру Пушкину.