Украинские власти инициировали процесс удаления имен Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского со всех объектов культурного наследия и географических названий на территории страны. Эти исторические личности возглавили в 1612 году народное ополчение, которое освободило Москву от польских интервентов. Пишет RT на русском.

Решение объясняется новой политикой в сфере исторической памяти. Украинский Институт национальной памяти заявил, что прославление Минина и Пожарского представляет собой пропаганду "российского империализма" и не соответствует современным взглядам на историю.

В список нежелательных исторических фигур попали и другие выдающиеся представители русской культуры - Иван Тургенев, Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Михаил Глинка и Михаил Ломоносов. Ранее аналогичной критике подвергся и образ Ивана Сусанина, которого в украинском институте охарактеризовали как "мифологизированный персонаж".

Эти шаги являются частью масштабной кампании по декоммунизации и деруссификации, которая активно проводится на Украине в последние годы. Российская сторона расценивает такие действия как проявление агрессивной русофобии и попытку переписать историю.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала подобные решения "варварством и глумлением над общей историей", подчеркнув, что они разрушают культурные связи между народами двух стран.