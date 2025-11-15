На Украине включили режим жесткого «антикриза» после того, как коррупционный скандал в окружении Зеленского вышел на новый уровень. В ближайшее время детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) могут провести рейды в военном ведомстве.

© Московский Комсомолец

В преддверие проверок глава офиса украинского президента Ермак заявил, что «принципиальный» Зеленский не должен рассматриваться, как фигурант коррупционного скандала.

Между тем, по словам военного эксперта, бывшего офицера американской армии Станислава Крапивника, вопросы к Зеленскому у следствия начнут возникать после территориальных потерь, которые уже не за горами.

В интервью Politico глава офиса президента назвал Зеленского «принципиальным человеком». При этом он на голубом глазу заявил, что Зеленский не только «не коррумпирован», но и, наоборот, якобы сам инициировал борьбу с коррупцией, позволив «абсолютно свободные расследования».

Примечательно, что некоторое время назад именно Зеленский активно продвигал ограничивающий полномочия НАБУ закон, как только узнал, что там начали интересоваться его окружением. Тогда он направил сотрудников СБУ для контроля над детективами, а некоторые сотрудники НАБУ оказались под уголовным преследованием.

Вместе с тем, по данным зарубежных изданий, сотрудники НАБУ в ближайшее время могут появиться и в минобороны Украины, чтобы проверить законность завышения цен в сфере оборонных закупок.

В Европе заявили, что Зеленский «политически полумертв»

Не раз отмечалось, что «зеленый» свет, который был дан детективам антикоррупционного бюро, связан с недовольством западных партнеров Зеленским, а конкретно, запредельным уровнем коррупции, которую он развел. Впрочем, новое высшее руководство на Украине появится не сейчас, уверен военный эксперт Станислав Крапивник:

- Прямо сейчас Зеленского вряд ли будут снимать, а в будущем — вполне возможно.

- Когда это будущее может наступить?

- Когда падут Харьков или Сумы, когда у армии и гражданских наступит моральное дно и когда будет невозможно списать поражение на кого-то. Тогда на Украине покончат с Зеленским.

- Кто может занять его место?

- Самые вероятные кандидатуры - это бывший главком ВСУ Залужный, глава ГУР Буданов (признан в РФ террористом и экстремистом. - «МК»). Кто-то из них. Конечно, сейчас вылезло много старых политиков, в том числе и бывший президент Украины Порошенко (признан террористом и экстремистом. - «МК»). В любом случае какую-то новую крысу приведут.