Известный рок-музыкант заявил об исчезновении мужчин на Украине

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что скоро на Украине будет некому воевать. Его слова приводит РИА Новости.

Уотерс заявил об исчезновении мужчин на Украине из-за мобилизации в стране.

«Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России. И скоро их совсем не останется», — сказал известный рок-музыкант.

WP: села на западе Украины остаются без мужчин из-за мобилизации

Ранее Уотерс обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нацизме. По его мнению, на Украине уже разрушили демократию, совершив незаконный госпереворот.