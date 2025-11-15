Экс-соратница Трампа ответила на его нападки

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин отреагировала на критику со стороны экс-президента Дональда Трампа, который охарактеризовал ее как сумасшедшую, напомнив о своей последовательной поддержке американского политика.

В своем обращении в социальной сети X политик заявила, что оказывала поддержку президенту Трампу, инвестируя значительное личное время и собственные финансовые ресурсы, а также продолжала активную борьбу за него даже в периоды, когда большинство представителей Республиканской партии отворачивались от него и подвергали осуждению.

"Сумасшедшая": Трамп не будет поддерживать свою бывшую сторонницу на выборах

Конгрессвумен связала возникшие разногласия с предстоящим голосованием concerning публикации документов по делу Джеффри Эпштейна. При этом она акцентировала, что продолжает желать успеха администрации Трампа в своих молитвах, поскольку американские граждане заслуживают реализации политического курса, за который они проголосовали.

В пятницу Трамп сообщил о своем отказе поддерживать свою бывшую сторонницу на предстоящих выборах, охарактеризовав ее как "неадекватную крикунью" за выражение несогласия с его политическим курсом.

Согласно утверждениям экс-президента, их конфликтная ситуация возникла после того, как он направил конгрессвумен результаты социологического исследования, свидетельствующие о возможности получения ею лишь 12% голосов в случае выдвижения на выборах сенатора от штата Джорджия или на губернаторских выборах.

Как ранее сообщал портал Notus со ссылкой на информированные источники, Грин рассматривает возможность участия в президентской гонке 2028 года, считая себя подлинной представительницей движения MAGA, основанного Трампом. При этом сама конгрессвумен опровергает наличие подобных планов.