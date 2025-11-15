Украинский лидер Владимир Зеленский должен уйти со своего поста. Об этом в соцсети X заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

«Зеленский должен уйти в отставку за все ужасные преступления, которые он совершил. Это позиция большинства граждан — всего народа Украины», — подчеркнул он.

На фоне таких призывов немецкая газета Berliner Zeitung писала, что Зеленский может уйти в отставку, если столкнется с еще одним коррупционным скандалом.

Украинский премьер высказалась о коррупционном скандале

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у соратника Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича.

14 ноября директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. По его словам, также в деле фигурирует главный финансист предпринимателя Александр Цукерман.

Ранее в Китае заявили о подготовке Западом плана по свержению Зеленского.