В США заявили о необходимости диалога Трампа и Путина

Диалог президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным необходим для урегулирования конфликта на Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире Fox News, пишет РИА Новости.

«Так много людей критикуют президента Соединенных Штатов за общение с Владимиром Путиным… если вы хотите добиться мира, то нужно быть сильным, необходимо разговаривать с людьми», — отметил он.

Вэнс: Трамп осознает необходимость переговоров с Путиным

По его словам, Соединенным Штатам необходимо быть вовлеченными в дипломатические обсуждения с целью достичь урегулирования конфликта.