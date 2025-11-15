Трамп ответил на вопрос, который ему никто и никогда ранее не задавал

Президент США Дональд Трамп похвалил журналистку GB News Бев Тернер за беспрецедентный вопрос о сравнении отцовства и президентства. Об этом сообщает само издание GB News.

Во время эксклюзивного интервью с президентом США Бев Тернер отметила родительские качества Трампа и спросила, похоже ли быть президентом на то, чтобы быть отцом.

«Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не думал и который мне раньше не задавали», — ответил Трамп.

Трамп: я никогда в жизни не пил алкоголь и не принимал наркотики

Журналист, сообщает GB News, задала президенту вопрос, «который он никогда раньше не слышал».

В том же интервью Трамп заявил, что продолжение конфликта на Украине остается для него раздражающим фактором.

6 ноября Трамп отметил, что в процессе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительных успехов. Он выразил мнение, что в какой-то момент стороны конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

